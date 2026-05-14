Atores de "Todo Mundo em Pânico" desembarcam no PR antes de estreia nos cinemas

Os atores Dave Sheridan e Felissa Rose, integrantes do elenco do aguardado "Todo Mundo em Pânico 6", chegaram a Curitiba nesta quinta-feira (14) para participar da 32ª edição do Shinobi Spirit. Antes de se apresentarem no maior evento de cultura pop e geek do Sul do país, marcado para este fim de semana, os astros aproveitaram o dia para visitar pontos turísticos da capital paranaense, como o tradicional Jardim Botânico.

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A passagem dos artistas pela cidade ocorre às vésperas do lançamento do novo longa da franquia de comédia, que tem estreia programada para o dia 4 de junho nos cinemas brasileiros. Sheridan retorna ao seu icônico papel como o atrapalhado policial Doofy, personagem que o consagrou mundialmente no primeiro filme da saga. Já a veterana do terror Felissa Rose, famosa pelo clássico "Acampamento Sinistro" (1983) e por atuações em sucessos recentes como "Terrifier 2", faz sua estreia na franquia protagonizando uma paródia justamente sobre o palhaço assassino Art.

O público curitibano terá a oportunidade de interagir de perto com as estrelas nestes sábado (16) e domingo (17), tornando-se um dos primeiros do mundo a prestigiar os astros neste novo momento da franquia. Durante o Shinobi Spirit, sediado no Espaço Torres Kennedy, Sheridan e Rose estarão presentes em painéis de discussão, sessões de fotos, distribuição de autógrafos e encontros exclusivos com os fãs.

O festival tem a expectativa de reunir cerca de 20 mil pessoas. Para atrair diferentes públicos, o evento oferece uma programação contínua e diversificada que abrange desfiles de cosplay, apresentações de K-pop, torneios de games, presença de dubladores e influenciadores digitais, além de diversas experiências imersivas voltadas aos aficionados pelo universo do entretenimento.