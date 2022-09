Ator Stênio Garcia positiva para Covid-19 e terá que ser hospitalizado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ator ainda pediu 'boas energias' em sua recuperação

O ator Stênio Garcia, de 90 anos, utilizou seu perfil oficial do Instagram para falar que testou positivo para a Covid-19. Ele fez a publicação na terça-feira (13).

continua após publicidade .

Por meio da publicação, ele informa que contraiu a doença após parar de utilizar a máscara de proteção. Além disso, ele alegou que não está muito bem e precisará ser levado para um hospital.

“Durante esses dois anos e muitos meses de pandemia minha mulher me protegeu porque eu sempre fui desligado com a saúde. Eu continuei tirando a máscara e agora infelizmente estou indo para o hospital porque estou me sentindo mal como nunca me senti antes, pegar isso é horrível e eu não acreditava que iria me deixar assim", diz um trecho do post.



continua após publicidade .

O ator pediu ainda 'boas energias' em sua recuperação.

“Peço boas energias e espero em breve dar boas notícias. Eu quero viver e ainda quero fazer minha arte. Tirar a máscara é se expor a um vírus que ainda está circulando”, disse.

Assista:

continua após publicidade .





Siga o TNOnline no Google News