Ator Sidney Sampaio cai da sacada de hotel e está no hospital

O ator Sidney Sampaio se jogou da sacada de um hotel no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (4), e foi levado para um hospital. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após a queda e encaminhado para um hospital da região. O estado de saúde é considerado estável.

As informações divulgadas afirmaram que ele teria destruído o quarto no qual se hospedou horas antes. Um programa de televisão exibiu imagens que mostram o espaço totalmente destruído.

Ainda de acordo com informações, Sidney teria chegado ao hotel por volta das 4:00 horas, alterado e inicialmente não foi aceito no local. No entanto, conseguiu se hospedar. Testemunhas relataram ao jornal que o ator quebrou o quarto em que estava antes de cair.

Sidney Sampaio tem 43 anos. Ele estreou na televisão na virada para os anos 2000, quando fez uma participação no seriado Sandy & Júnior. Depois, engatou participação na novelinha Malhação, onde fez muito sucesso. Seu último trabalho na televisão foi em Topíssima, exibida em 2019.

