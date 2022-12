Ator se pronuncia após ser vítima de golpe com remédio para próstata

Da Redação

O ator Marcos Palmeira (59) afirmou que foi vítima de um golpe e alertou os seguidores nesta terça-feira, 20. Um médico estaria usando a imagem dele para vender um remédio.

Ele afirmou que há um link de um tratamento para hiperplasia da próstata e a propaganda diz que Marcos seria usuário do produto, estratégia que o suposto especialista usou para atrair clientes.

“É fake. Fui vítima de uma fraude na internet e a notícia falsa continua circulando, como se fosse uma matéria do G1”, escreveu no Instagram. “O perfil do Facebook em nome do suposto médico Hélio Neves publicou um link de uma falsa página do G1 usando meu nome para vender um medicamento para hiperplasia da próstata”, continuou Marcos.

Palmeira disse que já tentou desmentir a propaganda falsa diversas vezes, mas o link não desaparece. Ele ainda garantiu que nunca fez uso do remédio e nem tem doença de próstata.

“A notícia sobre a fraude saiu na coluna Ancelmo Gois, do jornal O Globo . Já acionei os advogados mas o site falso continua no ar e deve ter muita gente caindo no golpe. Cuidado!”, aconselhou e disse que já falou com os advogados para dar sumiço a questão.

Confira a publicação de Marcos Palmeira:

