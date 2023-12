Ator Lee Sun-kyun é encontrado morto dentro de carro

O ator Lee Sun-kyun, de 48 anos de idade, conhecido pelo papel de destaque no filme vencedor do Oscar Parasita (2019), foi encontrado morto dentro do próprio carro nesta terça-feira (26), na Coreia do Sul.

A polícia local já estava em busca do ator após a família relatar o desaparecimento nos últimos dias. Segundo as autoridades, o empresário do ator relatou à polícia que o ator havia saído de casa, deixando para trás o que parecia ser um testemunho. Ele foi encontrado inconsciente ao lado de briquetes de carvão.

O artista era investigado por suposto uso de maconha e outras drogas psicoativas. Recentemente chegou a ser dispensado de trabalhos comerciais e de TV devido ao problema com drogas. As circunstâncias exatas da morte do ator estão sob investigação da polícia local.

De acordo com a agência de notícias Yonhap, a polícia chegou a interrogar Lee três vezes por alegações de uso de drogas ilegais, em meio a uma iniciativa governamental de repressão às drogas.

No interrogatório, o ator disse que foi levado a consumir drogas por uma recepcionista de bar que tentava chantageá-lo.

Lee Sun-kyun, que se destacou por interpretar o chefe de uma família rica em Parasita alcançou reconhecimento internacional ao receber o prêmio Screen Actors Guild em 2021 na categoria “elenco para um filme” pelo papel.



