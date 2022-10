Ator Lee Ji Han está entre as vítimas fatais da tragédia de Itaewon

Da Redação

O ator Lee Ji Han, de 25 anos, que ficou famoso por sua participação na segunda temporada do reality show Produce 101, está entre as 151 vítimas fatais da tragédia ocorrida em Itaewon neste fim de semana.

A notícia foi confirmada em comunicado por um porta-voz da 935 Entertainment, agência de Lee: “Lee Ji Han faleceu devido ao incidente em Itaewon em 29 de outubro. Queríamos que isso não fosse verdade e estamos muito chocados de ouvir a notícia. A família está sofrendo uma imensa dor agora, então estamos sendo cautelosos. Que ele descanse em paz”, diz a nota.

Lee Ji Hans se tornou conhecido pela 2ª temporada do reality show Produce 101 e pelo web drama coreano Today Was Another Nam Hyun Day em 2019.



Tumulto deixou pelo menos 151 mortos

Ao menos 151 pessoas morreram durante uma festa de comemoração do Halloween em Seul, na Coreia do Sul, neste sábado (29/10). De acordo com a imprensa internacional, outras 100 ficaram feridas em meio ao tumulto.

Vídeos nas redes sociais mostram corpos no chão e várias pessoas sendo socorridas ao mesmo tempo.

De acordo com a BBC, o acidente ocorreu em uma área de vida noturna da capital e ocorreu devido ao esmagamento entre grandes multidões. O presidente da Coréia do Sul, Yoon Suk-yeol, convocou uma reunião de emergência.

Segundo a agência de notícias Yonhap, o Corpo de Bombeiros confirmou que cerca de 50 pessoas receberam ressuscitação cardiopulmonar. O prefeito de Seul, Oh Se-hoon, decidiu voltar de uma viagem na Europa, após ser informado da tragédia.

Mais de 100 mil pessoas comemoravam o Halloween nas ruas de Seul, no primeiro grande evento sem obrigação de usar máscaras, desde o início da pandemia da Covid-19.

Com informações: Metrópoles

