Ator Jeremy Renner posta foto comemorando aniversário em UTI

Ator sofreu um acidente enquanto limpava neve no dia de Ano Novo e está internado em estado crítico, mas estável.

O ator Jeremy Renner, conhecido por interpretar o herói Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel, postou uma foto em sua conta no Instagram rodeado pela equipe médica que o acompanha na unidade de terapia intensiva (UTI), onde se recupera de um acidente sofrido no último domingo (01). O registro foi divulgado neste sábado (07), dia do aniversário de 52 anos do astro de Hollywood.

Renner, que foi indicado ao Oscar de melhor ator por seu trabalho no filme "The Hurt Locker" ("Guerra ao Terror", na versão brasileira), se acidentou enquanto limpava neve próxima a sua casa em Washoe County, Nevada, região que sofreu com fortes nevascas na véspera do Ano Novo.

O ator foi socorrido e levado em estado grave ao hospital. Segundo sua equipe, ele sofreu trauma torácico e diversas lesões ortopédicas. Na segunda-feira (02) passou por uma cirurgia e permanece em estado considerado "crítico, mas estável" na UTI.

Na publicação divulgada em seu aniversário, Renner agradeceu aos profissionais. "Obrigada a renomada equipe médica da UTI por iniciar esta jornada", escreveu.

Na quinta-feira, o ator publicou um vídeo no Twitter recebendo uma massagem na cabeça durante visita de sua mãe e irmã.

A primeira publicação de Renner após o acidente foi feita na terça-feira em sua conta do Instagram. Junto a uma foto com o rosto bastante machucado, o ator agradeceu pelas mensagens recebidas e afirmou estar "muito cansado para digitar".

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023





Com informações: g1





