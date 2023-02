Ator Ilya São Paulo morre aos 59 anos no Rio de Janeiro

Da Redação

Ator morreu aos 59 anos no Rio de Janeiro

O ator Ilya São Paulo morreu na terça-feira (31), em casa, no Rio. A informação foi divulgada pelo ator Anselmo Vasconcelos nas redes sociais. Segundo ele, o ator de 59 anos foi encontrado morto em casa pela mulher, a também atriz Claudia Provedel.

Vasconcelos, que foi professor de Ilya na Escola de Teatro Martins Pena, no Centro do Rio, não divulgou a causa da morte. Na postagem, ele disse apenas que o ator estava debilitado, e que tinha passado muito tempo internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul da cidade, com uma grave ferida no ombro.

Ilya era o irmão mais velho do também ator Irwing São Paulo, que morreu em 2006. Irwing morreu aos 41 anos, em decorrência de uma pancreatite. Eles eram filhos do já falecido cineasta Olney São Paulo. O último trabalho de Ilya foi na novela "Amor de mãe", em 2020, onde fez uma participação especial como a personagem Juarez Silva.

O ator estreou em 1992, na novela "Perigosas peruas". Após três anos depois, interpretou Jerônimo Coragem, um dos três protagonistas do remake de "Irmãos Coragem". Ilya trabalhou em 27 novelas e em outras produções de TV, como "A casa das sete mulheres" e "Amazônia" . Também atuou em 12 filmes no cinema, tendo estreado ainda menino em 1974, em "O amuleto de Ogum".

As informações são do site g1.

