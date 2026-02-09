Leia a última edição
HOSPITALIZADO

Ator Felipe Simas sofre lesão grave após brincadeira e passa por cirurgia

Após buscar atendimento para exames de urgência, a gravidade da lesão foi confirmada

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 11:37:23 Editado em 09.02.2026, 11:37:20
Autor Simas utilizou suas redes sociais para detalhar o ocorrido - Foto: Reprodução/Redes Sociais
Autor Simas utilizou suas redes sociais para detalhar o ocorrido - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ator Felipe Simas recebeu alta hospitalar neste domingo (08) após ser submetido a uma cirurgia de emergência. O artista foi diagnosticado com uma ruptura total do tendão de Aquiles, lesão que exigiu intervenção médica imediata.

Simas utilizou suas redes sociais para detalhar o ocorrido. Após buscar atendimento para exames de urgência, a gravidade da lesão foi confirmada. Já em casa, o ator compartilhou um vídeo informando que o foco agora será a recuperação em repouso absoluto.

“A gente programa a vida, os dias, semanas, trabalhos, mas de repente o futuro nos chama para o presente”, refletiu o ator em publicação acompanhado da esposa, Mariana Uhlmann, e dos filhos.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Felipe Simas (@felipessimas)

Entenda a lesão

A ruptura sofrida pelo ator atinge o tendão mais resistente do corpo humano, responsável por ligar os músculos da panturrilha ao osso do calcanhar.

A ruptura total impede o movimento de impulsão do pé. Geralmente ocorre durante atividades físicas que envolvem saltos ou paradas bruscas.

