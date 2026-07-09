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Ator Edward Boggiss, de 'Sandy e Junior' e 'Malhação', morre aos 49 anos

Afastado da televisão há mais de uma década, o artista havia sido diagnosticado com câncer em 2024

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 13:38:36 Editado em 09.07.2026, 13:38:30
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Ator Edward Boggiss, de 'Sandy e Junior' e 'Malhação', morre aos 49 anos
Autor Ator Edward Boggiss tinha 49 anos - Foto: Globo/Divulgação/João Miguel Junior

O ator Edward Boggiss, conhecido por seus papéis na série Sandy e Junior e na novela Malhação, morreu aos 49 anos. A confirmação do falecimento ocorreu na noite de quarta-feira (8), por meio de publicações de amigos nas redes sociais, e foi ratificada posteriormente por sua filha, Julia Boggiss. O velório ocorreu na manhã desta quinta-feira (9) na sala 3 do Cemitério Memorial do Carmo, seguido pela cremação.

-LEIA MAIS: Bonnie Tyler, ícone do pop rock mundial, morre aos 75 anos

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A causa oficial da morte não foi divulgada pelos familiares. No entanto, o ator havia sido diagnosticado com um câncer de orofaringe em 2024. Boggiss também enfrentou questões delicadas de saúde mental no passado, tendo falado publicamente em 2020 sobre sua luta contra a depressão, doença que o levou a uma internação psiquiátrica em 2012. Nas redes sociais, a morte gerou comoção. O ator Pedro Garcia Netto publicou uma homenagem com um texto reflexivo escrito pelo próprio amigo, enquanto a filha, Julia, e a ex-mulher, a atriz Danielli Guerreiro, postaram mensagens de gratidão e despedida.

O artista ganhou projeção nacional na televisão ao interpretar o vilão Anthony Grilo, o Tony, na série Sandy e Junior, em 2002, e ao dar vida a Caio Perez na quinta temporada de Malhação, exibida em 1999. Seu currículo na teledramaturgia é extenso e inclui atuações em produções como Caça Talentos, Laços de Família, Sabor da Paixão, Um Só Coração, Começar de Novo, Floribella, O Profeta e Chamas da Vida. Ele também marcou presença no cinema nacional nos filmes Caminho dos Sonhos, Canta Maria e Juventude. Seu último trabalho registrado na televisão foi uma participação na série A Vida Alheia, em 2010.

Longe da fama e dos holofotes nos últimos anos, Boggiss levava uma vida discreta no sul de Minas Gerais, onde trabalhava na prefeitura da cidade de Alfenas. Ele deixa a esposa, a fisioterapeuta Érika Boggiss, com quem era casado desde 2017, além de um enteado e de sua filha Julia.

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Com informações da Quem Notícias

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Câncer Edward Boggiss Malhação SANDY E JUNIOR saúde mental
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