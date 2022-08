Ator e influencer de 32 anos morre de Covid-19

Da Redação

Nilton Moreira, aos 32 anos, morreu vítima da covid-19 em Goiânia

Morreu na segunda-feira (16), vítima da covid-19, o ator, modelo e influencer Nilton Moreira, aos 32 anos, em Goiânia. Segundo o pai do ator, Arnaldo José, o filho era imunossuprimido, ou seja, tinha alguma deficiência imunológica, e não resistiu às complicações da doença.

"Nilton teve Covid-19 três vezes. Nesta última, ele desenvolveu pneumonia aguda, além de anemia profunda. A família está muito abalada", explicou o pai do ator.

Nilton ficou 20 dias internado no Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia, onde morreu. O corpo dele foi velado no Cemitério Vale do Cerrado, na Rodovia dos Romeiros.

O influencer tinha mais de 34 mil seguidores nas redes sociais. Amigos, parentes e conhecidos lamentaram a morte do ator.

"Nilton era o orgulho de todos, muito meigo, carinhoso, tinha um coração muito grande", desabafou o pai.

Arnaldo José conta que o filho trabalhava como modelo em Goiás, onde atuou em peças publicitárias de faculdades, de uma rede de supermercados, entre outros. Como ator, Nilton Moreira trabalhou em outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Com informações, g1

