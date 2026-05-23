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Ator de Supernatural, Stewart McLean é encontrado morto aos 46 anos

Restos mortais do artista foram localizados na região de Lions Bay; ele havia sido visto com vida pela última vez no dia 15 de maio

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 17:10:27 Editado em 23.05.2026, 17:10:21
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Ator de Supernatural, Stewart McLean é encontrado morto aos 46 anos
Autor Stewart McLean, de 46 anos - Foto: Virgin River (Reprodução)

O ator Stewart McLean, de 46 anos, conhecido por integrar o elenco de séries de sucesso como "Supernatural", "Arrow" e "Virgin River", foi encontrado morto na região de Lions Bay, no Canadá. A Equipe Integrada de Investigações de Homicídios (IHIT) do país assumiu o caso, que está sendo investigado pelas autoridades policiais como assassinato.

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Os restos mortais do artista foram localizados uma semana após o seu desaparecimento. McLean havia sido visto pela última vez no dia 15 de maio, em sua própria residência, situada na mesma região onde o corpo foi achado. De acordo com informações publicadas pela revista People, a polícia trata o caso como um incidente isolado.

A confirmação da morte foi feita por Jodi Caplan, agente de McLean, por meio de um comunicado divulgado no Facebook. Na nota, a representante lamentou profundamente a perda do cliente, com quem mantinha uma parceria profissional de mais de dez anos. Caplan destacou que o ator era dedicado, sempre engraçado e de fácil convivência. Ela também ressaltou que diversos diretores de elenco entraram em contato com a agência e com a família para prestar condolências, lembrando de McLean como uma excelente pessoa que fará uma falta imensa no meio artístico.


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Arrow falecimento de ator investigação policial Stewart McLean Supernatural Virgin River
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