Ator de Supernatural, Stewart McLean é encontrado morto aos 46 anos

O ator Stewart McLean, de 46 anos, conhecido por integrar o elenco de séries de sucesso como "Supernatural", "Arrow" e "Virgin River", foi encontrado morto na região de Lions Bay, no Canadá. A Equipe Integrada de Investigações de Homicídios (IHIT) do país assumiu o caso, que está sendo investigado pelas autoridades policiais como assassinato.

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Os restos mortais do artista foram localizados uma semana após o seu desaparecimento. McLean havia sido visto pela última vez no dia 15 de maio, em sua própria residência, situada na mesma região onde o corpo foi achado. De acordo com informações publicadas pela revista People, a polícia trata o caso como um incidente isolado.

A confirmação da morte foi feita por Jodi Caplan, agente de McLean, por meio de um comunicado divulgado no Facebook. Na nota, a representante lamentou profundamente a perda do cliente, com quem mantinha uma parceria profissional de mais de dez anos. Caplan destacou que o ator era dedicado, sempre engraçado e de fácil convivência. Ela também ressaltou que diversos diretores de elenco entraram em contato com a agência e com a família para prestar condolências, lembrando de McLean como uma excelente pessoa que fará uma falta imensa no meio artístico.



