Ator de 'La Casa de Papel' anuncia que será pai: "Minha família"

O ator espanhol Miguel Herrán, conhecido mundialmente por interpretar Rio, na famosa série da Netflix, "La Casa de Papel", vai ser pai. Nesta terça-feira (6), o artista usou suas redes sociais para compartilhar uma imagem do ultrassom de seu bebê, fruto de seu relacionamento e primeiro filho com Celia Pedraza, junto com fotos ao lado da companheira.

“Bem... Pouco mais posso dizer. As imagens falam por si... Esta é a minha família. E é o que mais quero neste mundo. Celia Pedraza me deu o maior presente da minha vida.. Vamos ser pais. Hoje não sabemos nada, só que de momento está tudo perfeito e que temos uma ilusão que nos custa muito questionar”, escreveu o ator, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Nas imagens, Miguel compartilha uma foto que tirou do ultrassom de seu primeiro filho. Além disso, publicou alguns cliques de sua amada, se derretendo de apaixonado pela mamãe de seu pequeno. O ator também postou uma selfie onde aparece bastante feliz.

VEJA:





Os comentários da postagem foram inundados de parabenizações, amigos e internautas felizes pelo momento do ator. “Parabéns, papai!”, comentou o ator Paco Tous, que viveu Moscou na série da Netflix. “Parabéns, criança. Já pensou em chamar ele de Rio?”, brincou um outro internauta.

