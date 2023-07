Ator de 'Harry Potter', fala pela primeira vez de filho recém-nascido

O ator Daniel Radcliffe, que ficou famoso por interpretar o protagonista na saga Harry Potter nos cinemas, já é papai pela primeira vez! Depois de algumas semanas de mistério, ele falou sobre a paternidade em uma entrevista. Ele e a namorada, Erin Darke, são pais de um menino, que ainda não teve o nome revelado.

Em entrevista no Entertainment Tonight, o artista contou como está sendo esses primeiros meses com o filho recém-nascido. “É ótimo. É louco e intenso, mas ele é maravilhos e Erin é incrível – é um verdadeiro privilégio também ter esse tempo com ele. Eu posso tirar um tempo de folga, o que nem todo mundo pode fazer, então posso ficar muito tempo com ele, o que é maravilhoso”, disse ele.

Radcliffe ainda contou se a paternidade vai mudar o seu jeito de atuar. “Acho que certamente afetará. Ainda não afetou as coisas, mas gosto muito de passar tempo com ele e acho que vou sentir falta dele quando eu voltar ao trabalho no final do ano”, afirmou ele, e completou: “Definitivamente, eu serei um pouco mais seletivo e trabalharei menos nos próximos anos. Mas nunca vou parar, já que acho que não seria bom para mim”.

