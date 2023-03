Ator de Harry Potter, Daniel Radcliffe, será pai pela primeira vez

Da Redação

O ator Daniel Radcliffe, que interpretou o personagem Harry Potter na saga de filmes do bruxo, será papai! Um representante dele confirmou ao site da Revista People que o artista e sua namorada, Erin Darke, estão esperando o nascimento do primeiro filho.

Uma fonte do Jornal The Mirror afirmou: “Daniel e Erin não poderiam estar mais felizes com a espera pelo primeiro filho. Eles estão muito animados, e não podem esperar para se tornarem uma família de três pessoas. Eles contaram para a família e os amigos recentemente. É um momento incrível”.

Os dois estão juntos há cerca de 10 anos, desde que se conheceram nas gravações do filme Kill Your Darlings. Eles também já atuaram juntos no filme Don't Think Twice e na série Miracle Workers. Recentemente, ele elogiou a vida que leva com a amada. “Tenho uma vida muito boa. Estou com minha namorada há uma década, praticamente. Nós gostamos de trabalhar juntos, mas não é algo que queremos fazer o tempo todo. Espero que a gente possa fazer mais isso no futuro e também escrevemos. Talvez possamos escrever algojuntos em algum momento, seria legal”, afirmou ele.

Há pouco tempo, Radcliffe contou que não gostaria de criar seus filhos com aparições em público e muita fama. “Eu quero que meus filhos, se e quando eles existirem, estivessem perto dos sets de filmagens. Um sonho seria se eles entrassem em um set e pensassem: 'Eu adoraria fazer parte do departamento de arte, parte da equipe'. Acho que os sets de filmagens são lugares maravilhosos e, na maioria das vezes, pode ser maravilhoso para crianças. Mas o lado da fama deve ser evitado a todo custo”, contou

Com informações, Revista Caras

