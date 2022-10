Ator de Chocolate com Pimenta, Mário César Camargo morre aos 75 anos

Da Redação

Mário César Camargo.

O ator Mário César Camargo morreu, na última segunda-feira (10/12), após sofrer um mal súbito, em Belo Horizonte (MG). O artista, que participou da novela Chocolate com Pimenta, no ar em Vale a Pena Ver de Novo.

De acordo com informações da família do ator, ele passou mal em uma rua de BH. Mário César Camargo será velado, nesta quarta-feira (12/10), no Teatro Marília e será enterrado no Bosque da Esperança.

Mário César Camargo atuou, além de Chocolate com Pimenta, em produções como Supermax (2016), Sob Nova Direção (2005), Coração de Estudante (2002) e Terra Nostra (1999);

Mário César deixa a mulher Monica Belisário e a filha Laura, de 29 anos.

Com informações: Metrópoles

