Lance Broadway, ex-jogador de beisebol e ator que integrou o elenco da série Agentes da S.H.I.E.L.D., morreu aos 43 anos. Ele foi encontrado morto na última terça-feira (17/11), na escadaria de um prédio em Dallas, nos Estados Unidos. A causa da morte ainda está sendo investigada.

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Broadway estreou no cinema em 2013, no filme Invasão à Casa Branca, no qual interpretou um agente do Serviço Secreto. Ao longo da carreira como ator, também participou de produções como Lucifer, Saint George, Kevin from Work e Colony.

Antes de ingressar no entretenimento, Broadway construiu uma trajetória no beisebol. Ele começou a praticar o esporte ainda no ensino médio e, posteriormente, atuou como arremessador pela Dallas Baptist University.

Mais tarde, transferiu-se para a Texas Christian University, onde foi eleito arremessador do ano em sua conferência. Em 2005, foi selecionado na 15ª posição geral pelo Chicago White Sox no draft da Major League Baseball (MLB).

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Com informações do Metrópoles