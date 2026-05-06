Ator da Globo tem mansão de R$ 18 milhões travada na Justiça por dívida de IPTU; saiba quem

Renato Aragão, de 91 anos, enfrenta agora um capítulo difícil em uma disputa judicial. Este imbróglio pode impedir a venda de uma de suas propriedades mais luxuosas. A Prefeitura do Rio de Janeiro avançou, em maio de 2026, com uma ação de execução fiscal. O processo foca em débitos de IPTU que o artista acumulou entre 2021 e 2023. Atualmente, o valor total da dívida atinge a marca de R$ 548.283,69. O montante vincula-se diretamente à mansão icônica do ator no Recreio dos Bandeirantes.

Foto: Reprodução/Globo Foto: Reprodução/Globo

O complexo de lazer do eterno Didi

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O mercado imobiliário anuncia a residência de Renato Aragão por valores próximos a R$ 18 milhões. A propriedade funciona como um verdadeiro complexo particular e oferece uma das estruturas mais exclusivas da zona oeste carioca. Além disso, o local conta com atrativos de alto padrão:

Campo de futebol e quadra de tênis;

Piscina e amplas áreas cercadas por verde;

Heliponto privativo e guarita própria para segurança.

A situação fiscal, contudo, prejudica a tentativa de venda. A Justiça determinou a notificação do artista ainda em janeiro. Como houve dificuldade para citá-lo, o município solicitou medidas mais drásticas recentemente para garantir o pagamento.

Atualmente, a administração pública municipal pede o arresto da mansão. Este mecanismo jurídico serve para garantir o pagamento do débito tributário. Na prática, a medida impede que o proprietário venda ou transfira o imóvel até que ele quite a dívida totalmente. Caso a localização direta de Renato Aragão falhe, a citação ocorrerá por edital para dar continuidade ao processo.

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O humorista superou a timidez para imortalizar ‘Os Trapalhões’.

Renato Aragão é, para muitos brasileiros, sinônimo de infância e alegria. Nascido em Sobral, no Ceará, o artista completa 91 anos em 2026 com uma carreira que redefine o humor nacional. Embora tenha se formado em Direito, sua verdadeira vocação despertou após assistir aos filmes de Oscarito. Assim, o que começou como um sonho escondido na TV Ceará em 1960 transformou-se em um império do entretenimento.

O nascimento de um ícone: Didi Mocó

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O personagem Didi surgiu de uma necessidade prática de Renato Aragão. Ele buscava um apelido fácil de escrever para seus esquetes na TV. Contudo, o nome ganhou o icônico sobrenome “Mocó Sonrisal Colesterol Novalgina Mufumbo” apenas quando o ator chegou ao Rio de Janeiro. A invenção surgiu de um improviso que gerou gargalhadas imediatas no auditório. Dessa forma, o nordestino sagaz tornou-se o fio condutor de um fenômeno ao lado de Dedé, Mussum e Zacarias.

O legado de ‘Os Trapalhões’ e o impacto social

A chegada do grupo de Renato Aragão à TV Globo em 1977 consolidou o humorista como uma potência da audiência. Durante quase 20 anos, o programa dominou as noites de domingo com esquetes inesquecíveis. Além disso, o quarteto estrelou mais de 40 filmes que figuram entre as maiores bilheterias do país.

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Informações: Revista Caras

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