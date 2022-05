Ator anuncia separação da mulher grávida: "O bebê não é meu"

Da Redação

O ator estadunidense Steve Burton, de 51 anos, que era casado com Sheree Burton, que está grávida pela quarta vez, anunciou na quarta-feira (4) em seu Instagram que está separado dela. Segundo o artista, o motivo é que ele não seria pai do bebê que ela está esperando.

"Eu queria esclarecer uma coisa. Sheree e eu estamos separados. Ela anunciou recentemente que está esperando seu quarto filho. O bebê não é meu. Ainda estamos criando nossos três lindos filhos. Gostaríamos de privacidade neste momento. Muito amor, Steve", postou ele, mais conhecido por atuar na série General Hospital.

Desde 1999 casados, Steve e Sheree se conheceram nos bastidores de General Hospital e tiveram três filhos juntos: Makena, 18, Jack, 16, e Brooklyn, 7. Em novembro do ano passado, Burton foi demitido de General Hospital, depois de 30 anos na trama, após ter se recusado a tomar a vacina contra a Covid-19.

"Infelizmente, a General Hospital me dispensou por causa da ordem de vacinação. Eu solicitei minhas isenções médicas e religiosas e ambas foram negadas; o que dói, mas isso também se trata de liberdade pessoal para mim", disse Burton em seu post na web

"Eu não acho que ninguém deveria perder seu sustento por causa disso. Mas, com o que foi dito, vocês me conhecem; sempre serei grato por meu tempo em General Hospital. Amo lá, cresci lá, cresci com alguns de vocês. Sempre serei grato por isso", ainda escreveu ele.

