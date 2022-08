Atleta quase morre ao flagrar traição de noiva com amigo de time

Da Redação

O atleta australiano de rúgbi Michael Lichaa quase morreu após flagrar sua noiva fazendo sexo oral em um colega de time, Adam Elliott. Resvoltado com a situação, ele socou uma janela de vidro e perdeu mais de dois litros de sangue. As informações foram publicadas pelo portal New York Post.

Michael Lichaa jogava pelo Canterbury-Bankstown Bulldogs e foi inocentado na última sexta-feira de acusações de violência doméstica após a ex-noiva, Kara Childerhouse, se recusar a comparecer ao tribunal e testemunhar contra ele.

O jogador esclareceu o imbróglio na Justiça. No momento em que flagrou a traição, ele estava alcoolizado e, antes de socar a janela, esbravejou e ameaçou os dois, o que levou os vizinhos a chamarem as autoridades policiais. Nas imagens checadas, um policial classificou a cena como “uma festa de sangue”. Kara acusou Michael Lichaa de agredi-la, e o atleta acabou detido.

"Não conseguia tirar da cabeça a imagem da minha noiva fazendo sexo oral no meu melhor amigo. Só quero deixar tudo para trás agora e seguir em frente com minha vida e ter dias felizes pela frente", afirmou Michael em entrevista após a absolvição.



No depoimento, Adam Elliott afirmou que estava bebendo por mais de 12 horas no dia do ocorrido e negou que Lichaa tenha agredido Kara Childerhouse, que não foi ao tribunal mesmo sob intimação. O tribunal ouviu que ela não queria mais participar do processo por estar grávida e preocupada com o estresse de reviver o caso.

As informações são da Istoé Gente.

