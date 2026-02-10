Atleta chora após pódio nas Olimpíadas e confessa ter traído a namorada

O biatleta norueguês Sturla Holm Laegreid conquistou a medalha de bronze na prova individual masculina de 20 quilômetros, disputada nesta terça-feira (01), nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. O ouro ficou com o também norueguês Johan-Olav Botn.

Após subir ao pódio, o atleta de 28 anos chamou atenção ao fazer uma revelação pessoal durante entrevista pós-prova. Laegreid admitiu que traiu a então namorada, com quem mantinha um relacionamento havia seis meses.

Campeão olímpico no revezamento masculino nos Jogos de Inverno de 2022, o biatleta aproveitou a entrevista à emissora norueguesa NRK para fazer o desabafo. Emocionado, ele declarou que havia cometido o maior erro de sua vida ao ser infiel à companheira.

“Há alguém com quem eu gostaria de compartilhar isso, que talvez não esteja assistindo hoje. Há seis meses conheci o amor da minha vida, a pessoa mais linda e gentil do mundo. E, há três meses, cometi o meu maior erro e a traí. Eu tinha uma medalha de ouro na minha vida. Só tenho olhos para ela”, afirmou.

Na sequência, o atleta disse não saber exatamente o motivo de tornar o episódio público, mas destacou a importância de reconhecer falhas. “Você precisa admitir quando faz algo que não tolera e acaba machucando alguém que ama muito”, completou.

Segundo o próprio Laegreid, o relacionamento chegou ao fim após o episódio.

