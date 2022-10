“Atitude burra e idiota”, diz Zezé Di Camargo sobre fã que quebrou CDs

Da Redação

O sertanejo criticou seu fã durante uma entrevista ao Splash UOL

Zezé Di Camargo concedeu uma entrevista ao colunista Lucas Pasin do Splash UOL nesta segunda-feira (24) e falou sobre o fã, identificado como Marcos, que destruiu seus CDs, além de rasgas fotos em que aparece com sua dupla, o cantor Luciano. Marcos ficou revoltado com o sertanejo após ele manifestar apoio ao atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

“Não merece ser meu fã. Atitude de gente burra e idiota, que mistura as coisas. Quer dizer que agora eu vou deixar de gostar de uma pessoa porque ela admira a outra? Se eu sou são paulino, não posso gostar de corinthiano? Ou flamenguista? O que ele fez é de uma burrice tremenda”, disse Zezé.

“Esse tipo de gente não vai fazer falta na minha vida. Fez um favor pra mim. Não sabia que tinha gente desse tipo que gostava de mim. Tomou um grande prejuízo, perdeu dinheiro, e não mudou absolutamente nada minha vida”, continuou.

Em um show realizado nesse domingo (23) em Goiânia, Goiás, Zezé Di Camargo alegou novamente que apoia o Jair Bolsonaro (PL), só que, no entanto, pediu para que sua posição política não atrapalhasse a apresentação.

“Vamos deixar isso para o fim do show? Se eu falar o nome do Bolsonaro agora, vai ser só ele. Eu apoio Bolsonaro, mas vamos deixar isso mais pro final”, pediu.

Mais detalhes sobre o caso

O encontro de cantores sertanejos com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que aconteceu na última segunda-feira (17/10), no Palácio da Alvorada, em Brasília, deu o que falar. Agora, um vídeo atribuído a um suposto fã do cantor Zezé Di Camargo começou a circular nas redes sociais. Nas filmagens, o homem, que diz se chamar Marcos, destrói todos os itens que colecionou ao longo dos anos da dupla Zezé di Camargo & Luciano.

Nas imagens, ele quebra CD’s, discos de vinis e roupas customizadas da dupla, alegando que está decepcionado com o apoio do ídolo ao atual chefe do Executivo. Vale lembrar que Zezé foi um dos sertanejos que esteve no encontro com Bolsonaro, e declarou apoio ao candidato à reeleição.

Veja o vídeo:

Com informações do Metrópoles.

