Da Redação

Athur e PA se estranham após formação de paredão no BBB22

Arthur Aguiar se estranhou com seu aliado mais próximo, Paulo André, na noite de sexta-feira (08), logo após a formação de paredão no BBB 22. O ator tentava encontrar uma lógica para o atleta ter salvado Gustavo da dinâmica inusitada da berlinda.

continua após publicidade .

Na dinâmica da semana, todos os participantes do reality, exceto o líder Douglas, tiveram de ir ao confessionário para votar no brother que salvariam do paredão. Aliados no game, Scooby salvou Aguiar, mas Paulo acabou salvando Gustavo. Ao saber da informação, o marido de Maíra Cardi se decepcionou com o corredor.

Ao discutir os votos com seus aliados, Arthur disparou: “O que for menos salvo vai pro paredão, que no caso vai ser eu”. Debochado, PA rebateu a afirmação de Aguiar. “Minha bola de cristal quebrou, vou ter que botar para consertar”, disse.

continua após publicidade .

Gustavo foi outra pessoa que se irritou com Arthur por conta da reação do ator ao saber dos votos de seus aliados. “Depois a gente conversa… Você só pensa em você, bicho!”, disparou o brother contra o marido de Maíra Cardi.

“Eu só penso em mim? Acabei de voltar de um paredão…”, argumentou Aguiar. “Falso”, disse Gustavo. “Mas eu não sabia que era falso. Não posso ter a minha reação? Que loucura!”, argumentou Arthur.