Atestado de óbito de Pelé é divulgado; saiba qual foi a causa da morte

O maior jogador de futebol de todos os tempos morreu na tarde de quinta-feira (29)

O 30º Registro Civil e Tabelionato de Notas de Ibirapuera, em São Paulo, divulgou o atestado de morte de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, nesta sexta-feira (30), e, de acordo com o documento, as causas da morte do ex-jogador foram insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon.

Conheça esses problemas:

Insuficiência renal é uma condição em que os rins já não são mais capazes de filtrar o sangue, captando resíduos, impurezas e sais que serão eliminados pela urina;

Insuficiência cardíaca ocorre quando o coração não consegue mais bombear sangue ou encher-se de sangue adequadamente;

Broncopneumonia é uma inflamação que atinge as estruturas internas do pulmão, como os brônquios e os alvéolos;

Adenocarcinoma de cólon é o câncer de cólon.

Ainda conforme a certidão de óbito, Pelé morre às 15h27 de quinta-feira (29), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Edson deixou seis filhos vivos. Sandra Regina, que foi reconhecida após exames de DNA, morreu de câncer.

Não há testamento conhecido.

fonte: Reprodução Atestado de óbito de Pelé

Com informações do G1.



