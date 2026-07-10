Atacante da Seleção Brasileira anuncia que será pai novamente; saiba quem

Jogador revelou, ao lado da esposa, que o casal espera o primeiro filho juntos

A família do jogador Luiz Henrique, que foi um dos convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, vai aumentar! Nesta sexta-feira (10), o atleta e a esposa, a modelo e influenciadora Tammy Parisoto, usaram as redes sociais para anunciar que estão à espera do primeiro filho do casal.

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Para dividir a novidade com os seguidores, os dois compartilharam um vídeo especial. Nas imagens, Luiz Henrique e Tammy aparecem trocando carinhos enquanto simulam a pintura de um quadro. Ao final, eles revelam a obra pronta: a imagem de um feto, simbolizando a gravidez.

Na legenda, celebraram: “Entre tantos sonhos que compartilhamos, Deus nos confiou o mais precioso de todos. O amor que nasceu entre nós agora ganha uma nova forma, mais profunda, mais bonita e ainda mais cheia de significado. Com o coração transbordando de gratidão e felicidade, compartilhamos a notícia que transformou nossas vidas: nossa família está crescendo”.

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Vale lembrar que Luiz Henrique também atua como atacante do Zenit. Ele já é pai de Anna Lu, de 3 anos, fruto de seu primeiro casamento com Carolina Andrade.

Com informações: Revista Caras