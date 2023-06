Astróloga diz que junho será marcado por catástrofes: 'Mês do Diabo'

Através de um vídeo publicado no YouTube, a astróloga Mhoni Vidente, conhecida por ter previsto a "Terceira Guerra Mundial, com duração de nove anos", fez uma previsão bombática para junho. De acordo com a vidente cubana, que conta com aproximadamente 5 milhões de seguidores na plataforma de vídeos TikTok, esse será o 'mês do diabo'.

A profissional disse que viu cartas com figuras diabólicas em todos os lugares. Por conta disso, o período será marcado por energias obscuras, ritos satânicos, além de pessoas que buscam prejudicar as outras.

Na próxima terça-feira (06/06), "as energias de todos os demônios soltos e do próprio Lúcifer irão se alinhar", afirmou a taróloga. Por isso, este será o dia mais cabalístico —com uma energia muito difícil no mundo inteiro—, no qual a vidente previu "guerras, golpes, catástrofes, raiva, ações judiciais e mortes".

A recomendação de Mhoni é que as pessoas joguem água benta na testa com o objetivo de afastar pensamentos ruins. Outro pedido que ela fez aos seguidores é para que eles acendam uma vela branca e façam orações.

As notícias ruins não acabam por aí! A astróloga alegou que esse período também será marcado pelo pior tempestade solar da história. Esse fenômeno pode danificar satélites e redes sociais, como nunca visto antes.

Apesar da previsão catastrófica, nem tudo está perdido. Segundo a vidente, este mês também pode ser considerado como um tempo de dinheiro rápido e que pode vir de maneiras fáceis.

Com informações do jornal Extra.

