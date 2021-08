Da Redação

Astro do K-Pop é preso após acusação de estupro

Uma polêmica envolveu o cantor Kris Wu, ex-integrante do grupo de K-Pop sino-sul-coreano EXO antes de seguir carreira solo, que foi preso após acusação de estupro. A notícia foi confirmada pela Agência de Segurança Pública de Chaoyang, em Pequim, na China, na rede social Weibo, similar ao Twitter.

continua após publicidade .

O jornal “Diário do Povo”, mídia oficial do Partido Comunista da China, afirmou que a nacionalidade estrangeira de Kris Wu não pode ser usada como proteção para escapar das leis.

Diante da denúncia, pelo menos 15 marcas de luxo, como Porsche e Bulgari, desfizeram suas parcerias com Kris Wu, que pode perder até R$ 400 milhões. Ele negou as alegações e entrou com um processo contra Du Meizhu por difamação.

continua após publicidade .

O CASO

No início de julho, a estudante Du Meizhu, de 19 anos, relatou ter sido alcoolizada e estuprada pelo cantor há dois anos, ou seja, quando ainda era menor de idade. No depoimento, ela ainda fala de outras adolescentes que teriam sido vítimas.

No documento ainda há o relato que o agente de Kris Wu pediu a Du Meizhu ir à casa do cantor de 30 anos em 5 de dezembro, para participar de uma seleção para aparecer em um videoclipe do artista.

continua após publicidade .

No entanto, após uma festa, o artista e a estudante fizeram sexo e Kris Wu transferiu 32 mil yuans (R$ 25 mil) para Du para compras online em 8 de dezembro. Os dois continuaram a se comunicar no WeChat, plataforma de mensagens instantâneas da China, até abril.

A investigação policial contradiz a declaração pública que Kris Wu divulgou sobre a alegação de estupro de Du. No post, ele disse que só teve contato com Du uma vez, em dezembro do ano passado.

Com informações TV e Famosos, e O Fuxico.