Ator britânico morreu em outubro, aos 86 anos; seu corpo foi cremado no início deste mês

A causa da morte do ator britânico Patrick Stewart, mundialmente conhecido por seus papéis icônicos nas franquias "Star Trek" e "X-Men", foi revelada nesta quinta-feira (19). O astro, que faleceu em outubro aos 86 anos, morreu em decorrência de complicações geradas pela doença de Alzheimer e pela Demência com Corpos de Lewy.

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As informações constam na certidão de óbito do artista, documento obtido e divulgado pelo site norte-americano TMZ. De acordo com o registro oficial, Stewart sofreu uma parada cardiorrespiratória associada ao distúrbio neurocognitivo. O documento atesta ainda que o corpo do ator passou por um processo de cremação por hidrólise alcalina no início deste mês.

Com uma longa e prestigiada trajetória no teatro inglês, Patrick Stewart alcançou o estrelato global na televisão e no cinema. Entre 1987 e 1994, ele imortalizou o capitão Jean-Luc Picard na série "Star Trek: The Next Generation", papel que voltou a interpretar em diversos filmes da saga e na recente produção "Star Trek: Picard", exibida entre 2020 e 2023.

No ano 2000, o britânico marcou definitivamente a cultura pop ao assumir a identidade do Professor Charles Xavier no primeiro filme dos "X-Men". Os fãs do ator ainda poderão conferir seu trabalho nas telonas mais uma vez, já que ele gravou uma participação póstuma reprisando o papel do mutante telepata no longa "Vingadores: Doutor Destino", que tem estreia prevista para dezembro nos cinemas.