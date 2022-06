Astro de Riverdale posta 'nude' inusitada e choca fãs

Da Redação

O astro de “Riverdale”, Cole Sprouse, fez uma publicação um tanto quanto inusitada nesta terça-feira (7) e deixou os fãs chocados, sendo um dos assuntos mais falados na internet. Porém, a maioria dos seguidores perguntou se a imagem era real.

A publicação feita pelo ator em seu perfil oficial no Instagram, é um “nude” nada convencional. Sprouse aparece em uma selfie tirada na frente de um espelho e deixa o seu bumbum à mostra. “Bom dia para a minha equipe de publicidade”, escreveu ele na legenda. A rede social de Cole soma mais de 35 milhões de seguidores.

Entretanto, o que chamou a atenção foi o tamanho do bumbum do artista na imagem. Nas redes sociais, os internautas não deixaram de perceber os dotes mais “avantajados” de Sprouse, e apontaram a muito provável edição. “Acabei de ver a bunda do Cole Sprouse no Instagram e me senti humilhada”, brincou uma fã do astro de Riverdale.

