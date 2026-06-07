Astro de dramas românticos, Jin Ze é encontrado morto em casa na China

O ator e modelo chinês Jin Ze, conhecido por trabalhos em produções como Dangerous Love e Princesa Substituta, morreu aos 33 anos. A informação foi confirmada pela agência Shengshi Guangnian Culture Co., Ltd., que não divulgou a causa da morte.

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A morte do ator ocorreu nesta quinta-feira (4/6), após ele ser encontrado sem vida em casa, na cidade de Hangzhou. Em comunicado oficial, a agência lamentou a perda e descreveu Jin Ze como um “jovem ator e modelo de destaque”.

Nascido como Zhang Jiawei, em 1993, na província de Shandong, na China, Jin Ze iniciou a carreira no universo da moda após se formar no Instituto de Tecnologia da Moda de Pequim. O trabalho como modelo abriu caminho para a atuação, área em que conquistou reconhecimento ao participar de dramas românticos e microdramas que ganharam popularidade no país.

Ao longo da carreira, o artista se destacou principalmente por interpretar protagonistas em produções voltadas ao público jovem. Entre os trabalhos mais conhecidos estão 101 Marriages, Dangerous Love e Princesa Substituta.

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A empresa também pediu respeito à privacidade dos familiares durante o período de luto e na organização das cerimônias de despedida. Além disso, solicitou que fãs e internautas evitem compartilhar rumores ou informações não confirmadas sobre as circunstâncias da morte.

Com informações do Metrópoles