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Astro de dramas românticos, Jin Ze é encontrado morto em casa na China

Corpo do modelo e ator foi localizado em sua residência; empresa que gerenciava sua carreira alertou contra a disseminação de rumores

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.06.2026, 12:58:23 Editado em 07.06.2026, 12:58:17
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Astro de dramas românticos, Jin Ze é encontrado morto em casa na China
Autor Ator morreu aos 33 anos - Foto: Reprodução

O ator e modelo chinês Jin Ze, conhecido por trabalhos em produções como Dangerous Love e Princesa Substituta, morreu aos 33 anos. A informação foi confirmada pela agência Shengshi Guangnian Culture Co., Ltd., que não divulgou a causa da morte.

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A morte do ator ocorreu nesta quinta-feira (4/6), após ele ser encontrado sem vida em casa, na cidade de Hangzhou. Em comunicado oficial, a agência lamentou a perda e descreveu Jin Ze como um “jovem ator e modelo de destaque”.

Nascido como Zhang Jiawei, em 1993, na província de Shandong, na China, Jin Ze iniciou a carreira no universo da moda após se formar no Instituto de Tecnologia da Moda de Pequim. O trabalho como modelo abriu caminho para a atuação, área em que conquistou reconhecimento ao participar de dramas românticos e microdramas que ganharam popularidade no país.

Ao longo da carreira, o artista se destacou principalmente por interpretar protagonistas em produções voltadas ao público jovem. Entre os trabalhos mais conhecidos estão 101 Marriages, Dangerous Love e Princesa Substituta.

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A empresa também pediu respeito à privacidade dos familiares durante o período de luto e na organização das cerimônias de despedida. Além disso, solicitou que fãs e internautas evitem compartilhar rumores ou informações não confirmadas sobre as circunstâncias da morte.

Com informações do Metrópoles

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ator chinês cultura pop chinesa Dangerous Love Jin Ze Luto modelo
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