Assumidíssimos! Maraisa compartilha primeira foto com o namorado

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, mostrou para todos verem que está apaixonadíssima. Após compartilhar alguns momentos com o novo namorado nos stories, a sertaneja resolveu postar a primeira foto no feed com Fernando Mocó.

Nos bastidores de um de seus shows, a artista apareceu toda cheia de estilo e recebendo um abraço com beijo do eleito. O novo namorado de Maraisa é empresário e em seu perfil se diz dono de uma loja de utensílios para o lar.

"Meu amor", escreveu a cantora ao assumir e se mostrar muito apaixonada pelo novo companheiro, com quem recentemente apareceu curtindo uma festinha em casa com muita paixão.

Nos comentários da publicação, os internautas vibraram com o novo casal. "Lindos! Casem!", pediram os fãs. "Que Deus abençoe vocês", desejaram outros para a irmã de Maiara.



É bom lembrar que ela estava solteira oficialmente desde janeiro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com o músico Fabrício Marques. Até então, ela não assumiu mais ninguém publicamente. Na rede social, a cantora vem chamando a atenção ao compartilhar seus vídeos de treino e seus looks para os shows.

