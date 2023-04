Assim como Marília, Cristiano Araújo teve fotos da necrópsia vazadas

Da Redação

Cantores morreram em trágicos acidentes e tiveram fotos vazadas

O caso envolvendo o vazamento de fotos da necropsia do corpo de Marília Mendonça chocou fãs e causou uma dor enorme aos familiares da cantora. Infelizmente, essa não é a primeira vez que crimes dessa natureza ocorrem envolvendo artistas que morreram de forma trágica.

Assim como Marília Mendonça, o cantor Cristiano Araújo que faleceu em 2015 - em um acidente de trânsito em 24 junho de 2015, na BR-153, no km 614, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, em Goiás - teve fotos e vídeos da preparação do corpo do cantor em uma clínica vazaram nas redes sociais. No caso de Marília, as imagens vazadas são do inquérito policial da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Duas pessoas foram indiciadas pela divulgação do conteúdo em redes sociais do momento em que o corpo dele era preparado para o sepultamento. Em 2015, a PC indiciou os funcionários da clínica em que o corpo do cantor recebeu os preparos para o velório, pelo vazamento de fotos e vídeos em redes sociais, e foram enquadrados pelos crimes de vilipendiar cadáver (desrespeitar o corpo). Ambos os funcionários foram demitidos após o crime.

Os mais de 30 links que mostravam imagens do corpo do cantor Cristiano Araújo sendo preparado para o velório tiveram o conteúdo retirado após uma ação judicial, segundo o advogado da família do artista, Rafael Maciel. O processo durou três anos e envolveu ainda o bloqueio de “hash”, um código presente nos conteúdos originais, para evitar novos compartilhamentos. O crime de vilipêndio pode levar de um a três anos de detenção e multa.

MARÍLIA MENDONÇA

No caso de Marília, as imagens vazadas são do inquérito policial da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). A PCMG instaurou inquérito para apurar o vazamento dos dados da necropsia. A família suspeita que as imagens foram capturadas de um computador da corporação. A Polícia Civil de Minas Gerais, estado onde Marília morreu, informou que o sistema onde ficam armazenados os documentos investigativos são auditáveis e que a Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP) já está fazendo os levantamentos para identificar todos os acesos ao laudo.

As informações são do G1.

