Da Redação

Assessoria se pronuncia sobre doença pulmonar de Zé Neto

Após a divulgação de um vídeo onde o cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, revela estar enfrentando uma doença pulmonar, a assessoria do artista decidiu falar sobre o caso.

continua após publicidade .

A assessoria enviou uma nota para a revista Quem. Ela afirmou que Zé Neto está com uma doença, porém, já faz tratamento contra o problema. “Zé Neto está com foco de vidro no pulmão. Não é nada grave, mas causa um pouco de falta de ar para cantar”, disse o texto.

“Esse tipo de problema pode ser resquício da Covid-19 e também é uma das consequências do consumo do Viper (cigarro eletrônico). Ele já está em tratamento”, completou.

continua após publicidade .

Repercussão

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, revelou em um vídeo, que está circulando nas redes sociais, que está enfrentando um problema pulmonar. Na gravação, o artista está ao lado do parceiro e fala sobre a situação de sua saúde às pessoas. A assessoria do cantor não se manifestou sobre o vídeo.

De acordo com a colunista de celebridades da Record, Keila Jimenez, pessoas próximas do cantor alegam que ele está doente por conta do uso de cigarro eletrônico. Além disso, Zé Neto foi flagrado utilizando uma bombinha de inalação semelhante àquelas usadas por quem tem problemas respiratórios, como asma.



Em março deste ano, a dupla de Zé Neto, o cantor Cristiano, precisou ser internado por complicações devido a Covid-19.