Assessoria explica cirurgia de Alcione na coluna; confira

Alcione passou por cirurgia no domingo (17)

A assessoria de imprensa da cantora Alcione esclareceu os motivos para a cirurgia que a artista passou no domingo (17). Ela está internada no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, e deve receber alta nos próximos dias.

O comunicado diz que Alcione passou por uma cirurgia “na coluna vertebral para tratamento de espondilolistese de L5 – VT associada à discopatia degenerativa de L5, com sinais de radiculopatia à direita.”

A espondilistese é conhecida também como escorregamento vertebral, e acontece quando uma vértebra desliza sobre a outra, desalinhando a coluna. A situação é parecida com a hérnia de disco.

Já a discopatia degenerativa acontece quando os discos se desgastam, impedindo que a coluna absorva o impacto de sobrecargas mecânicas.

Por fim, a radiculopatia lombar é quando o nervo espinhal lombar é comprimido, causando dor no paciente.

“Gostaríamos de enfatizar que a cirurgia realizada pelo dr. Deusdeth Gomes do Nascimento foi muito bem-sucedida, e que a alta hospitalar deverá ocorrer nos próximos dias”, finaliza o comunicado.

Há cerca de duas semanas, Alcione mudou a data de um show em Ribeirão Preto (SP) por conta de uma cirurgia. Na ocasião, a assessoria não especificou a data do procedimento.

Com informações do Metrópoles.

