Assessoria de Virginia fala sobre rumores de volta com Vini Jr.

Os rumores de uma possível reconciliação entre Virginia Fonseca e Vini Jr voltaram a movimentar as redes sociais nos últimos dias. A especulação ganhou força após a divulgação de informações apontando que a influenciadora e o atacante da Seleção Brasileira teriam retomado o relacionamento e estariam planejando uma viagem romântica após a Copa do Mundo.

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Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, pessoas próximas aos dois afirmaram que o casal decidiu dar uma nova chance ao relacionamento após cerca de um mês separados. A publicação ainda aponta que Virginia e o jogador teriam programado uma viagem para Ibiza, na Espanha, com embarque previsto para o dia 23 de julho, logo após o encerramento do torneio.

No entanto, a equipe da empresária se pronunciou sobre o assunto e evitou confirmar qualquer informação. Em declaração ao portal Hugo Gloss, a assessoria afirmou: “Não temos conhecimento das informações publicadas”.

Virginia está acompanhando a participação da Seleção Brasileira nos Estados Unidos e, durante o período da competição, seguidores passaram a notar interações frequentes entre ela e Vini Jr nas redes sociais. Curtidas, comentários e trocas públicas de mensagens acabaram alimentando as especulações sobre uma possível reaproximação.

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De acordo com as informações divulgadas pela coluna, os dois estariam se encontrando discretamente durante a Copa do Mundo. Ainda segundo pessoas próximas, o relacionamento teria superado os problemas que levaram ao afastamento do casal. Apesar dos rumores, nenhum dos dois se manifestou oficialmente sobre o suposto reencontro amoroso.

Virginia e Vini Jr assumiram publicamente o relacionamento no fim de 2025, após meses de especulações envolvendo os dois. O namoro, que durou cerca de sete meses, chegou ao fim em maio deste ano, quando a influenciadora comunicou a separação por meio das redes sociais.

Na época, surgiram rumores sobre os motivos do término, incluindo especulações envolvendo uma possível traição, embora nenhum dos envolvidos tenha comentado o assunto. Mesmo após a separação, os fãs continuaram observando interações entre os dois nas redes sociais, o que manteve viva a expectativa de uma reconciliação.

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Informações: Revista Caras

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