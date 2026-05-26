Assessoria de Leonardo quebra o silêncio após cantor não aparecer em festa de Virginia e Zé Felipe

Leonardo virou assunto nas redes sociais após não comparecer à festa de aniversário de 5 anos da neta, Maria Alice. O evento aconteceu na noite de segunda-feira (25), em Goiânia, e reuniu familiares e amigos próximos de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

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A ausência do sertanejo chamou atenção depois que fãs perceberam que ele não apareceu nas tradicionais fotos da família ao redor do bolo. Desde então, o perfil do cantor passou a receber comentários questionando o motivo de sua ausência. “Cadê você no aniversário da sua neta?”, escreveu uma seguidora. Outra comentou que Maria Alice demonstra muito carinho pelo avô e acreditava que ele deveria ter participado da comemoração.

Ao mesmo tempo, parte dos seguidores saiu em defesa do cantor e associou a ausência às recentes especulações envolvendo o relacionamento de Virginia e Zé Felipe. Alguns seguidores afirmaram que Leonardo teria preferido evitar exposição em meio aos rumores sobre a separação do casal.

Assessoria afirma não saber motivo da ausência

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Procurada pela imprensa, a equipe de Leonardo informou que não possui detalhes sobre a ausência do artista no evento. “Não temos informações sobre a não ida de Leonardo ao aniversário de Maria Alice”, disse a assessoria.

A equipe de Poliana Rocha, esposa de Leonardo e mãe de Zé Felipe, também declarou desconhecer o motivo da ausência. Mesmo sem a presença do sertanejo, a comemoração reuniu diversos integrantes da família Costa, incluindo familiares próximos e amigos do casal.

Monyque Isabella esteve na festa e recebeu carinho de Virginia

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Entre os familiares presentes, quem chamou atenção foi Monyque Isabella, uma das filhas de Leonardo. Discreta e longe dos holofotes, ela compareceu ao aniversário acompanhada da namorada, Jessica Kalossi.

Nas redes sociais, Monyque compartilhou registros da festa e publicou apenas um emoji de coração na legenda. Virginia comentou na publicação com uma mensagem carinhosa: “Amo vocês”.

Informações: Revista Caras

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