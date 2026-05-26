Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
DEU O QUE FALAR

Assessoria de Leonardo quebra o silêncio após cantor não aparecer em festa de Virginia e Zé Felipe

Cantor Leonardo não apareceu no aniversário da neta, Maria Alice, e web reagiu

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 16:18:48 Editado em 26.05.2026, 16:18:43
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Assessoria de Leonardo quebra o silêncio após cantor não aparecer em festa de Virginia e Zé Felipe
Autor Foto: Reprodução

Leonardo virou assunto nas redes sociais após não comparecer à festa de aniversário de 5 anos da neta, Maria Alice. O evento aconteceu na noite de segunda-feira (25), em Goiânia, e reuniu familiares e amigos próximos de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

📰LEIA MAIS: Mãe de Virginia surpreende ao fazer revelação sobre reconciliação da filha com Zé Felipe; veja vídeo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ausência do sertanejo chamou atenção depois que fãs perceberam que ele não apareceu nas tradicionais fotos da família ao redor do bolo. Desde então, o perfil do cantor passou a receber comentários questionando o motivo de sua ausência. “Cadê você no aniversário da sua neta?”, escreveu uma seguidora. Outra comentou que Maria Alice demonstra muito carinho pelo avô e acreditava que ele deveria ter participado da comemoração.

Ao mesmo tempo, parte dos seguidores saiu em defesa do cantor e associou a ausência às recentes especulações envolvendo o relacionamento de Virginia e Zé Felipe. Alguns seguidores afirmaram que Leonardo teria preferido evitar exposição em meio aos rumores sobre a separação do casal.

Assessoria afirma não saber motivo da ausência

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Procurada pela imprensa, a equipe de Leonardo informou que não possui detalhes sobre a ausência do artista no evento. “Não temos informações sobre a não ida de Leonardo ao aniversário de Maria Alice”, disse a assessoria.

A equipe de Poliana Rocha, esposa de Leonardo e mãe de Zé Felipe, também declarou desconhecer o motivo da ausência. Mesmo sem a presença do sertanejo, a comemoração reuniu diversos integrantes da família Costa, incluindo familiares próximos e amigos do casal.

Monyque Isabella esteve na festa e recebeu carinho de Virginia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os familiares presentes, quem chamou atenção foi Monyque Isabella, uma das filhas de Leonardo. Discreta e longe dos holofotes, ela compareceu ao aniversário acompanhada da namorada, Jessica Kalossi.

Nas redes sociais, Monyque compartilhou registros da festa e publicou apenas um emoji de coração na legenda. Virginia comentou na publicação com uma mensagem carinhosa: “Amo vocês”.

Informações: Revista Caras

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso canal do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
aniversário família Leonardo Maria Alice Virginia Fonseca ZÉ FELIPE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV