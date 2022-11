Às vésperas da estreia, namorada de Rodrygo anuncia término

Da Redação

O atleta e a influenciadora estavam juntos desde 2019

Esta quinta-feira (24) é um dia muito importante para os jogadores convocados para a Seleção Brasileira, mas um deles não deve estar muito feliz. A então namorado do atacante Rodrygo Goes, Luana Atik, anunciou o término do relacionamento do casal.

A influenciadora contou a "novidade" na noite desta quarta-feira (23), pelas suas redes sociais. Luana respondeu ao questionamento de um seguidor e afirmou que ela e o jogador não estão mais juntos. A informação foi confirmada pelo colunista Léo Dias.

“Uma das perguntas mais frequentes da caixinha dos últimos tempos. Sim, estou solteira. E acho que já passou da hora de falar sobre isso”, disse a influenciadora, depois que os fãs começaram a notar um distanciamento entre os pombinhos.

Ainda assim, horas depois, a modelo apagou o story que anunciava o término com o atacante. A ação de Luana chamou a atenção dos internautas que levantaram a hipótese de que o craque da Seleção ainda não saberia que estava solteiro.

A polêmica envolvendo a paternidade de gêmeos não reconhecida pelo jogador foi apontada por seus apoiadores como uma possível causa do fim do relacionamento. O atleta e a influenciadora estavam juntos desde 2019.

Reação da web

A notícia não agradou em nada os fãs do futebol. Diversos torcedores realizaram ataques contra a jovem, em seus perfis das redes sociais. Alguns deles até mesmo acusam a atitude da influenciadora de "oportunista".

"Tá de sacanagem, menina? Justo hoje?”, disse um. “Ganhou o engajamento que queria?”, disparou outro. “Irresponsável”, escreveu um internauta.



