Ary Fontoura diverte web ao surgir com cabelo e bigode rosa: 'Furada'

A nova aparência do ator divertiu os internautas

O ator Ary Fontoura, de 89 anos, surgiu com um novo visual em uma publicação feita em seu perfil do Instagram. No vídeo, ele aparece com o cabelo e o bigode cor-de-rosa.

No registro, ele diz que a vizinha o sugeriu que fizesse uma mudança no visual. Ela cobrou apenas uma taxa de R$ 5 pela mudança, porém, parece que algo não deu certo, visto que Ary ficou com os cabelos pink e tinta até pelo corpo. "Gente, olha só o que a vizinha me fez, ela prometeu um serviço de cabelo por R$ 5, baratinho e tudo, disse que ia mudar, olha só como eu fiquei? Que absurdo!", brincou ele.

Ainda no vídeo, ele alega que o "barato sai caro". "Não caia nisso, o barato sai caro, isso é uma furada", alertou o ator.

Veja:





