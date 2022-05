Artistas lamentam a morte de Aleksandro; confira

Da Redação

Artistas lamentam a morte do cantor Aleksandro, da dupla com Conrado, neste sábado (6). Juliette, Simone e Simaria e outros artistas fizeram uma homenagem ao sertanejo. Confira a repercussão abaixo:

Meus sentimentos a todos que perderam alguém no acidente com o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Alessandro. 🤍 — Juliette cansada de dançar (@juliette) May 7, 2022

Nossos sentimentos à família e amigos do cantor Aleksandro 🥺🙏
May 7, 2022

Mais uma perda precoce e imensamente triste em nosso meio. Aleksandro era um artista fantástico e a notícia do falecimento dele enche nosso coração de tristeza. Nossos sentimentos aos fãs, amigos e família da dupla e parceiros de banda que nos deixaram hoje nesse trágico acidente pic.twitter.com/0funU6a486 — Matheus & Kauan (@matheusekauan) May 7, 2022

Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos das vítimas!! 😭 e horrível reviver esse sentimento eu fico todo desconcertado com ansiedade e lembranças que nunca mais queria lembrar daquele pesadelo
May 7, 2022

O acidente:

Um ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro com 19 passageiros sofreu um acidente na manhã deste sábado, 7, no km 402 da pista norte da Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pneu dianteiro esquerdo estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo, que tombou no canteiro central.

Onze pessoas foram encaminhadas ao pronto-socorro da região com ferimentos leves e seis pessoas morreram no local. Não há informações sobre o estado de saúde dos cantores.

O ônibus vinha de Tijucas do Sul, no Paraná, com destino a São Pedro, em São Paulo, e já foi destombado.

Segundo a Arteris, concessionária responsável pela Rodovia Régis Bittencourt, desde às 10h30, quando o atendimento à ocorrência foi iniciado, a região apresenta trânsito congestionado, e as faixas esquerdas de ambos os sentidos da rodovia foram interditadas. No sentido Curitiba há 10 km de engarrafamento, já a pista sentido São Paulo flui com 2 km de trânsito.