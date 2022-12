Artista independente de Apucarana lança EP nesta sexta (15); confira

Da Redação

O artista independente e músico de Apucarana, Willian, conhecido também como Zilks, lança nesta sexta-feira (16), o EP "KXRR" (cachorro)", em todas as plataformas digitais. O trabalho, que conta com seis faixas, é uma parceria com o produtor Nnay Beats, de Blumenau (SC).

"Esse é um trabalho que vem sendo feito desde 2019, antes de começar a pandemia da covid, e conseguimos finalizar agora com um financiamento coletivo. Arrecadamos 40% da meta estipulada no site 'Vakinha' e agradecemos a todos que colaboraram. Acredito que esse EP, tem um valor social e cultural para a cidade", conta Zilks.

Sobre a escolha do nome do EP, o artista conta que na época vivia um momento de transição em sua vida pessoal e profissional. "Entreguei tudo o que estava vivendo naquele período e de forma abstrata, mas muito mais literal, me comparei a um cão em minhas vivências de rua, envolvendo desde a linguagem das gírias das ruas até minha poesia sofisticada e complexa", observa.

Ao longo de mais de três anos e meio à pandemia, o músico foi criando um conceito até chegar no resultado final. "O disco conta a história de um homem que vive uma vida de cão, onde o que importa é a sobrevivência diária e a defesa do seu humilde território. Porém, sem deixar de sorrir e brincar, se comparando com os cães da rua, que muitas vezes são arruaceiros e dóceis, carentes do básico e do mínimo, virando latas de lixo, e dispostos a tudo pelo seu sustento", explica.

O EP "KXRR" vai do Samba ao Rap, transitando entre o Jazz e o R&B. O disco foi escrito e interpretado por Zilks, produzido e mixado por Nnay Beats e a masterização ficou por conta do renomado produtor Pizzol e foi distribuído pelo selo Verve Ent.