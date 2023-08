Artista e produtora apucaranense lança primeiro single; ouça trecho

Siga o TNOnline no Google News

A artista e produtora Ana Isabella Vieira, a Nini Ana, vai lançar o seu primeiro single intitulado SKIN (pele grosse). O lançamento será na próxima terça-feira (8/8), às 19 horas, no auditório do Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU), em Apucarana, norte do Paraná.

De acordo Nini Ana, a produção do single conta com a participação de artistas locais e quem assina a direção criativa e identidade visual é Bruna Sotti [muno]. Nini Ana tem 31 anos e é natural de Apucarana, onde participa da cena artística local desde 2014. "Eu sempre compus e essas músicas estavam aguardando uma condução astral para eu conseguir organizar tudo isso que é tirar do papel, captações e produção", comenta.

Ela conta que SKIN foi escrita há cinco anos, mas a oportunidade de lançar a música surgiu recentemente em "um momento confortável". "Junto ao meu amigo músico e compositor (e produtor dessa faixa) Matheus Godoy, gravamos as bases no estúdio dele em Curitiba (Escrivaninhazinha) nessa nossa última viagem de férias", conta.

"Eu amei a sonoridade e depois dos vocais, baixos e guitarra gravados por mim, voltei pra Apucarana e alguns meses depois o Matheus me apresentou a faixa, nós continuamos a montagem juntos, à distância. Ele mixou e a masterização foi incrivelmente produzida por Felipe Scalone".

Nini Ana ressalta que o evento de lançamento na Praça CEU é uma oportunidade única para quem é fã de música e arte prestigiar o talento emergente da cena local.

Clique aqui e ouça um trecho de SKIN (pele grosse).

SERVIÇO



Lançamento SKIN (pele grosse)

Dia: 08/08 (terça-feira)

Local: Praça CEU, Av. Central do Paraná 1420, Apucarana

Horário: 19h

Entrada gratuita

