Artista apucaranense abre exposição no Cine Teatro Fênix

Rafael Alvino vem ao lado de Maria Agar Borda, secretária da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana

O hall do Cine Teatro Fênix, de Apucarana, está repleto de obras do artista apucaranense Rafael Alvino. A exposição começou nesta segunda-feira (22) e segue até o dia 8 de setembro. A entrada é gratuita. A mostra fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

A arte de Rafael Alvino aborda temáticas que se unem com a literatura fantástica, e o surrealismo, e busca inspiração na transcendência e na imaginação ativa, sendo o desenho criativo sua principal vertente.

O artista

O apucaranense atua como ilustrador, professor de desenho criativo, pintor, quadrinista, roteirista, designer e tatuador em Apucarana. O artista tem presente em suas obras a técnica de hachuras com bico-de-pena e nanquim, inspirada na gravura em metal inerente à era medieval e nas ilustrações editoriais do séc. XIX, traz para os dias atuais tal roupagem em temáticas alternativas e das histórias em quadrinhos underground.

Na pintura, unindo o surrealismo com as pinceladas de influência do Impressionismo, ele traz ao mundo material aquilo que é vivido na introspecção e em experiências cósmicas.

