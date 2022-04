Da Redação

Arthur vence prova do anjo pela terceira vez no 'BBB22'

Arthur Aguiar ganhou pela terceira vez a prova do Anjo do Big Brother Brasil. Na tarde deste sábado (12), todos participaram da dinâmica, menos o líder Lucas — nesta semana, o anjo imunizará um participante do paredão de amanhã.

A prova do anjo foi em formato de quiz. Os brothers assistiram a vídeos no telão e precisaram responder a uma pergunta ao final de cada exibição. Eram duas chaves, de seis jogadores. Em cada chave, o primeiro jogador a fazer três pontos avançou para a final.

A primeira chave foi composta por Scooby, Eli, Arthur, Douglas, Vyni e Eslô. Arthur e Eslô chegaram a três pontos e fizeram um mata-mata. O ator se classificou para a final.

Na segunda chave, Gustavo, Laís, Jessi, Lina, Paulo André e Natália se enfrentaram. Quem chegou a três pontos primeiro foram P.A, Lina e Gustavo. Depois, o mata-mata ficou entre o atleta e a cantora. Paulo André se classificou para a final.

Arthur e P.A disputaram a última rodada. No fim, o ator saiu vitorioso. Arthur escolheu Vyni e Eli para o castigo do monstro.

Com informações do Isto É.