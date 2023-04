Arthur Singer, ator e cantor, morre aos 13 anos

Da Redação

Arthur Singer, natural de São Paulo, morreu aos 13 anos

O cantor e ator Arthur Singer, natural de São Paulo, faleceu aos 13 anos nesta quinta-feira (6). O adolescente fez parte do reality show "Canta Comigo Teen", da TV Record, em 2021, e atuou em musicais. Em novembro de 2022, Arthur anunciou que fazia parte do musical "The Pilgrims".

A família postou nesta sexta-feira (7) um relato nas redes sociais. “Agradecemos as mensagens de carinho e orações pela vida do nosso filho Arthur, aprouve Deus levá-lo. Mas estamos em paz, não conseguimos entender o porquê, mas sabemos que ele está em um lugar onde não haverá mais dor e sofrimento”, diz o texto.

“Durante esses 13 anos que estivemos com Arthur nos dedicamos ao máximo para lhe proporcionar o melhor, tudo que ele queria fazer (cantar, atuar, participar de um programa de tv, viajar, etc) ele conseguiu”, continua a mensagem.

Amigos lamentaram a morte nas redes sociais. “E hoje eu me despeço de uma das melhores pessoas que eu pude conhecer em toda a minha vida”, escreveu uma colega.

Com informações do g1.

