Arthur Picoli nega romance com Carla Diaz

O ex-BBB Arthur Picoli negou que esteja vivendo um romance com Carla Diaz. Os dois se conheceram na casa do “BBB 21” e tiveram um affair no reality. Na manhã desta quinta-feira (10), o educador físico conversou com Quem e disse que as informações de que teriam retomado o relacionamento seriam falsas.

“Não tem nada rolando”, disse ele, de maneira objetiva. Uma fonte próxima de Carla Diaz também conversou com a revista sobre os rumores: “Eles não estão juntos”, garantiu.

Os fãs ficaram alvoroçados após Arthur participar de uma live na noite de terça-feira (8), da qual participaram Gil do Vigor e Pocah, seus colegas do Big Brother Brasil 21. Em determinado momento, o instrutor de crossfit se surpreendeu com a presença de Carla Diaz na transmissão. Os dois tiveram um affair durante o reality show comandado por Boninho.

Com informações: IstoÉ