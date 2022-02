Da Redação

Arthur diz que desiste do BBB se Maíra não mandar recado

Arthur Aguiar chegou muito perto de ganhar a prova do Anjo do BBB22, mas acabou não levando a melhor. Durante conversa com os brothers de confinamento, ele revelou que desistiria do programa caso não recebesse recado da mulher, Maíra Cardi, se ganhasse a disputa, que dá direito a ouvir uma mensagem dos familiares.

“Quero ver a minha mulher. Agora, imagina se a minha mulher não aparece no vídeo? Eu aperto o botão e vou lá fora para saber o que está acontecendo”, desabafou, em conversa com Scooby e Natalia.

Arthur e Maíra são conhecidos pelo relacionamento complicado. A life coach revelou, em 2020, que foi traída com pelo menos 16 mulheres. Ela resolveu perdoar o marido, que integra o elenco do reality show.

Informações do Metrópoles.