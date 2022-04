Da Redação

"Arthur desmascarado" entra para os destaques do Twitter

Na madrugada desta terça-feira (15), o assunto "Arthur Desmascarado" foi um dos destaques do Twitter. Em milhares de publicações, os usuários da rede criticavam o brother e a forma como o ator se posiciona no jogo e como, pelas suas perspectivas, ele tem manipulado os colegas do reality 2022.



No jogo da discórdia desta segunda-feira (14), o jogador foi apontada quatro vezes como manipulador. Apesar de ter recebido outras características, como sinceridade, honestidade, coerência e boa articulação, o ator repudiou os quatro posicionamentos e deixou de lado qualquer elogio que recebeu.

Dessa forma, o tribunal da internet não perdeu tempo e criticou o marido de Maíra Cardi nas redes sociais. Disseram que ele estaria interpretando um personagem dentro do programa e alguns internautas ainda citaram o nome da ex-BBB Jade Picon, como sendo a única que percebeu esse lado mascarado de Arthur e que veio a tona neste momento.

Depois da dinâmica ao vivo, o brother se sentou na cozinha da casa mais vigiada do Brasil e disse estar "cansado" de todo esse jogo que está sendo vítima.

"Eu estou cansado, mano. Cansado! Ainda bem que o público está vendo lá fora, que está tudo gravado. Eu fico pensando até quando vale a pena tudo isso. Cara, lá fora tem a minha mulher me esperando, a minha filha, tem tudo isso. Para que eu vou ficar aqui?". disse.

Em conversa com Jessilane e Linn Da Quebrada, Natália afirmou que Arthur Aguiar se faz de vítima dentro do BBB22. Para ela, o comportamento do ator é incoerente dentro do jogo e não corresponde à postura dele em relação aos outros movimentos, a exemplo de suas estratégias.



De acordo com ela, o marido de Maíra Cardi criou uma mania de perseguição nos jogos da discórdia que não existe. Para ela, há semanas ele não é o grande alvo da casa, como o ex-Rebelde insiste em afirmar. "Eu acho que ele se coloca num papel de vítima. Ninguém falou nada demais para ele. Ele fala como se toda semana as pessoas fossem para cima dele e não é assim”, disse a participante do BBB22.





