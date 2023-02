Arthur Aguiar vive romance com cantora famosa; veja quem é

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Arthur Aguiar está solteiro desde outubro de 2022

Arthur Aguiar está vivendo um romance com uma cantora famosa. Os dois passaram o feriado de Carnaval juntos, longe da agitação. A informação foi divulgada pelo perfil Segue a Cami e reforçada a partir de publicações dos dois nos Stories do Instagram. Rafaela Porto já foi apontada como affair de Neymar.

continua após publicidade .

Na quarta-feira (22), o ator mostrou que estava assistindo ao novo espetáculo de Whindersson Nunes, na Netflix. Rafaela Porto, por sua vez, nesta quinta-feira (23), dividiu com os seguidores que assistia a um filme e a televisão era a mesma, incluindo a decoração no móvel na parte superior, deixando claro que tratava-se do mesmo lugar.

-LEIA MAIS: Um ano depois, Arthur Aguiar recebe carro que ganhou no BBB22

continua após publicidade .

A cantora participou do The Voice Brasil, da TV Globo, e do De Férias com o Ex – Celebs, da MTV Brasil. Rafaela foi apontada como affair de Neymar, após participar de uma festa de aniversário do jogador em Paris, em 2019. Vale lembrar, que Athur Aguiar está solteiro desde a separação com Maíra Cardi, que aconteceu em outubro de 2022.

As informações são da coluna de Léo Dias, do Metrópoles.

fonte: Reprodução Instagram Rafaela Porto

Siga o TNOnline no Google News