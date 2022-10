Arthur Aguiar se defende após 'estragar' chá revelação de Viih Tube

Da Redação

Viih Tube convidou ex-BBBs para seu chá revelação, entre eles Arthur Aguiar

O vencedor do BBB 22, Arthur Aguiar usou seu perfil no Instagram para se defender das acusações de que teria estragado o chá revelação de Viih Tube e Eliézer. Neste domingo (16), o ator e cantor marcou presença na celebração do casal ao lado de outros ex-participantes do reality global. Antes do anúncio do sexo do bebê, Aguiar contou em seu perfil que já sabia se era menino ou menina. O post rendeu muitas críticas na internet

"Já desvendei o mistério. Eles vão revelar o sexo com uma tinta que vai cair e o balde está lá em cima, só que está dando reflexo. Eu já reparei e é menina. Estou contando em primeira mão que é menina", disse Arthur.

Nas redes sociais, os internautas criticaram a postagem do ator, pois ele teria contado antes da revelação dos pais. Ele, então, se defendeu: "Gente, pelo amor de Deus, é cada coisa que eu leio, mas eu não vou ficar calado, não. Então quer dizer que eu estraguei o chá revelação do Eli e da Viih? Ah, gente, faça-me o favor. Pelo amor de Deus".

Nos stories seguintes o ator tenta se explicar. "Primeiro lugar: eu não tinha como ter certeza. Eu vi o negócio, achei que fosse e postei aqui. Não fui a única pessoa que postou, não. Várias pessoas comentaram e várias postaram. Mas vão falar de quem? De mim. Óbvio".

"Podem falar o que quiserem. Tenho minha consciência tranquila de que não estraguei nada. Postei minutos antes deles revelaram. e não falei nada pra eles, eles não sabiam", declarou.

