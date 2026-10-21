Arthur Aguiar rebate críticas após foto sorrindo com elenco de “Rebelde” no enterro de Lua Blanco

O ator Arthur Aguiar apareceu emocionado na manhã desta terça-feira (20) em suas redes sociais para falar sobre o impacto da morte de Lua Blanco e rebatendo as críticas que surgiram após o reencontro do elenco da versão brasileira da novela "Rebelde". Na segunda-feira (19), após o enterro da atriz no Rio de Janeiro, Aguiar publicou uma fotografia em que aparece sorrindo ao lado de Micael Borges, Chay Suede, Sophia Abrahão e Mel Fronckowiak, o que gerou questionamentos por parte de alguns internautas.

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Em seu desabafo, o artista refletiu sobre o processo de luto e reconheceu a complexidade do momento. “Ontem foi um dia difícil. Mas, ao mesmo tempo foi um dia muito especial. É difícil falar, porque parece que a ficha não caiu, que a gente ontem se encontrando depois de tantos anos para poder se despedir de uma pessoa que foi e vai ser sempre muito importante para a gente”, declarou o ator.

Ele lamentou que a reunião do elenco tenha ocorrido em um contexto de perda, lembrando que o reencontro era um desejo antigo tanto dele quanto de Lua Blanco. “Tenho certeza absoluta que ela ficou muito feliz de ver a gente reunido, onde quer que esteja. Mas ela deixou uma uma lição, que apesar de ser uma lição clichê, quando acontece com a gente é um pouco diferente: ‘Faça e fale em vida’. Aquele encontro de ontem poderia e merecia ter acontecido com ela em vida. Mas por diversos motivos, por diversas situações, não aconteceu. E ela que era a pessoa que talvez mais quisesse reunir todo mundo, junto comigo”, apontou.

Arthur reiterou o carinho entre os integrantes e detalhou a dinâmica entre eles após a cerimônia fúnebre. “Quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que também sempre falei muito sobre a gente se reencontrar, sempre levantei essa bandeira em entrevistas e podcasts, sempre falei muito sobre isso. Mas a Lu queria muito também e, de uma forma ou de outra, ela acabou reunindo. Não da maneira como a gente gostaria, obviamente. Mas acabou reunindo”, avaliou.

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Ao abordar diretamente os comentários negativos sobre a fotografia coletiva, Aguiar explicou a intenção por trás do registro e a atmosfera de homenagens prestadas à atriz. “Ontem, para as poucas pessoas que não entenderam como postamos uma foto rindo depois de tudo, quando a gente saiu do velório, a gente chorou, a gente se abraçou, esteve ali se despedindo dela e, depois disso, a gente saiu dali, foi para um outro lugar e teve um momento só nosso, como a gente não tinha há muitos anos. A gente até comentou sobre isso ontem, que era impressionante como mesmo a gente estando [tanto] tempo longe, a gente se reconhecia em uma facilidade e em uma profundidade e intimidade que talvez poucas pessoas que convivem com a gente consigam acessar”, observou.

O ator complementou afirmando que o clima de celebração fazia jus à memória da colega. “A gente relembrou muitas histórias da gente junto com a Lua, e foi um momento onde a gente brindou ali a vida dela e tudo que a gente viveu junto. A gente relembrou muita coisa e decidiu fazer uma foto sorrindo porque é como ela gostaria que a gente estivesse. E apesar da gente ter falado um para o outro o quanto cada um ali é importante para a gente, queria tornar isso público também e dizer aqui para o Chay, Micael, Sophia, Mel e Lua, que tive a oportunidade de falar também o quanto vocês são importantes para mim, para a minha vida, o quanto eu amo vocês, o quanto eu amo a vida de vocês, e quanto tempo a gente perdeu”, ressaltou.

Por fim, Arthur reforçou a necessidade de priorizar os afetos no cotidiano e fez um apelo aos seus seguidores sobre a finitude da vida. “Que a gente possa fazer diferente daqui para a frente, assim como conversamos ontem. E a lição que fica para você que está assistindo, que de alguma forma vivenciou isso ali com a gente, é: não deixe para depois. Não fique achando que você vai ter tempo. Faça e fale agora. Se você receber uma mensagem, não deixe para responder depois, responde agora. Se você está sem falar com alguém há muito tempo, mande mensagem agora, ligue agora, faça agora. Não tem o daqui a pouco. Pode não ter. Você não sabe”, alertou.

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O artista concluiu a reflexão destacando a gravidade de postergar reconciliações: “A gente não sabe até quando a gente vai ficar. E a pior coisa que pode acontecer é você perder uma pessoa que é importante para você, que passou muitos momentos com você, e você não teve a oportunidade de conversar, de perdoar, de ser perdoado. Deve ser muito ruim. Então, não deixe para depois”, finalizou.